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        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 19:32
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        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer görevine başladı
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Valiler Kararnamesi ile Kahramanmaraş Valiliğine atanan Mükerrem Ünlüer, görevine başladı.

        Ünlüer'i, valilik önünde vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri karşıladı.

        Selamlaşma ve karşılama töreninin ardından makamına geçen Ünlüer, bir süre yetkililerden kentle ilgili bilgi aldı.

        Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulunan Ünlüer, Cumhurbaşkanlığının 09/08/2023 tarihli ve 2023/376 Sayılı Atama Kararı ile vali olarak atandığı kadim şehir Kahramanmaraş'ta bugün itibarıyla göreve başladığını belirtti.

        Ünlüer, Kahramanmaraşlı vatandaşlara hizmet etme fırsatını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarını arz etti.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen, 11 ili doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşandığını, bu depremlerde 50 binden fazla canın toprağa verildiğini kaydeden Ünlüer, depremlerde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

        Kahramanların ve şairlerin şehri, Anadolu'da kurtuluş mücadelesinin ilk kıvılcımını yakan Kahramanmaraş'ın, tarımı, sanayisi, kültürü, tarihi, doğal güzellikleriyle ülkenin ve bölgenin cazibe merkezi olan bir il olduğunu aktaran Ünlüer, şunları kaydetti:

        "Depremde büyük yıkım yaşayan Kahramanmaraş'ın yaralarının sarılması için depremin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız başta olmak üzere devlet-millet iş birliğiyle tüm imkanlar seferber edilerek, yoğun bir faaliyete girişilmiş olup, başlatılan bu yara sarma ve iyileştirme faaliyetlerinin kısa sürede tamamlanarak ilimizin normal hayatına dönmesi için var gücümüzle çalışacağımıza herkesin emin olmasını isterim. Görevim süresince, ilimizin yatırım potansiyelini geliştirmek, sahip olduğu zenginlikleri değerlendirmek vatandaşlarımızın huzur, refah, mutluluk ve güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini etkin şekilde yürütmek önceliklerimiz arasındadır. Bu görevleri icra ederken hukuka uygunluk, hesap verebilirlik, şeffaflık ve toplumun tüm kesimleriyle istişare içinde bulunmak, ilkemiz ve hareket noktamız olacaktır. Bu ilkeler çerçevesinde, çalışma arkadaşlarımla birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet etme arzu ve gayreti içinde olacağız."

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