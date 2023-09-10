Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu hayatını kaybedenlerden 4'ü toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kazada hayatını kaybeden Osman Önsel (49), Halil Önsel (70), Tahir Temiz (73) ve Erdoğan Gülmezoğlu için dün kazanın meydana geldiği kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Kavaklı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

        Kazada ölen 4 kişi için, yaşamlarını yitirdikleri mezarlıkta İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

        Namazın ardından 4 cenaze, Kavaklı Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin yakınları ile Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan katıldı.

        Andırın ilçesinde, dün, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için Darıobası Mahallesi'ndeki Kavaklı Mezarlığı'nda toplananlara çarpması sonucu 6 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı. Kamyonun sürücüsü gözaltına alınmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüştü
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Denizli'de kahreden kaza
        Denizli'de kahreden kaza
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta eşini tüfekle öldüren koca gözaltına alındı
        Kahramanmaraş'ta eşini tüfekle öldüren koca gözaltına alındı
        Kamyon, cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 24 yar...
        Kamyon, cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 24 yar...
        Kamyon, cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 25 yar...
        Kamyon, cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 25 yar...
        Kamyon, cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 25 yar...
        Kamyon, cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 25 yar...
        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; 5 ölü, 25...
        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; 5 ölü, 25...
        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; 3 ölü, 28...
        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; 3 ölü, 28...