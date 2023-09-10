Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu hayatını kaybedenlerden 4'ü toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden Osman Önsel (49), Halil Önsel (70), Tahir Temiz (73) ve Erdoğan Gülmezoğlu için dün kazanın meydana geldiği kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Kavaklı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Kazada ölen 4 kişi için, yaşamlarını yitirdikleri mezarlıkta İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından cenaze namazı kıldırıldı.
Namazın ardından 4 cenaze, Kavaklı Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin yakınları ile Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan katıldı.
Andırın ilçesinde, dün, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için Darıobası Mahallesi'ndeki Kavaklı Mezarlığı'nda toplananlara çarpması sonucu 6 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı. Kamyonun sürücüsü gözaltına alınmıştı.