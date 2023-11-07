Göksun'da "e-sınav" merkezi açıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde "e-sınav" dönemi başladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen yerleşim birimleri arasındaki Göksun'da "e-sınav" merkezi hizmete açıldı.

Göksun Anadolu Lisesi'ndeki merkez, kış şartlarının ağır geçtiği ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

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