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        Göksun'da "e-sınav" merkezi açıldı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde "e-sınav" dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:23 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:28
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        Göksun'da "e-sınav" merkezi açıldı
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde "e-sınav" dönemi başladı.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen yerleşim birimleri arasındaki Göksun'da "e-sınav" merkezi hizmete açıldı.

        Göksun Anadolu Lisesi'ndeki merkez, kış şartlarının ağır geçtiği ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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