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        Dulkadiroğlu'na 24 derslikli fen lisesi

        "Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası" kapsamında Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda hayırsever desteğiyle 24 derslikli fen lisesi yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 17:06 Güncelleme: 08.11.2023 - 17:12
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        Dulkadiroğlu'na 24 derslikli fen lisesi
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        "Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası" kapsamında Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda hayırsever desteğiyle 24 derslikli fen lisesi yapılacak.

        Valilik makamında düzenlenen törende, Vali Mükerrem Ünlüer, hayırseverler ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman tarafından protokol imzalandı.

        Vali Mükerrem Ünlüer, "Hayırsever Nazar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yapımını üstlendiği 24 derslikli fen lisesi binasının yapımı ile ilgili protokol imzaladık. Hayırseverlerin eğitime verdiği desteklerden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

        Ünlüer, yapımı planlanan okulun hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

        Okula merhum iş insanı Mehmet Balduk'un isminin verileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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