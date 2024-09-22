Kahramanmaraş'ta projektörle tavşan avlayanlara ceza
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde projektörle tavşan avlarken yakalanan 2 kişiye, 37 bin 500 lira ceza uygulandı, arazi araçlarına el konuldu.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde projektörle tavşan avlarken yakalanan 2 kişiye, 37 bin 500 lira ceza uygulandı, arazi araçlarına el konuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Elbistan Şefliği ekipleri, Söğütlü Devlet Avlağı'nda, av koruma kontrol faaliyeti yaptı.
Ekipler, kırsal alanda gece projektör ve arazi aracı kullanarak tavşan avlayan 2 kişiyi yakaladı.
Ekipler, 2 kişiye 37 bin 500 lira ceza uyguladı.
Avda kullanılan araç ve malzemelere ise el konuldu.
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