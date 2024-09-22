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        Kahramanmaraş'ta projektörle tavşan avlayanlara ceza

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde projektörle tavşan avlarken yakalanan 2 kişiye, 37 bin 500 lira ceza uygulandı, arazi araçlarına el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 15:57 Güncelleme: 22.09.2024 - 15:57
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        Kahramanmaraş'ta projektörle tavşan avlayanlara ceza
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde projektörle tavşan avlarken yakalanan 2 kişiye, 37 bin 500 lira ceza uygulandı, arazi araçlarına el konuldu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Elbistan Şefliği ekipleri, Söğütlü Devlet Avlağı'nda, av koruma kontrol faaliyeti yaptı.

        Ekipler, kırsal alanda gece projektör ve arazi aracı kullanarak tavşan avlayan 2 kişiyi yakaladı.

        Ekipler, 2 kişiye 37 bin 500 lira ceza uyguladı.

        Avda kullanılan araç ve malzemelere ise el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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