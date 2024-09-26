Depremde 111 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok'ta 111 kişinin ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Ahmet D. Salih T. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu, tutuksuz sanık Meliha T. de duruşmaya SEGBİS aracılığıyla Antalya adliyesinden katıldı.

Firari sanık Mustafa Timurbanga ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti duruşmada, B Blok'ta hayatını kaybeden ve kimlikleri ile yakınları sonradan belirlenen 2 kişiyle ilgili olarak hazırlanan ek iddianameyi kabul ederek, dosyayla birleştirdi. Tepebaşı, dava sayısının çok olduğunu, yaşından dolayı davaları karıştırdığını belirterek beraatını talep etti. Diğer sanıklar ise yaptıkları savunmada, önceki beyanlarını tekrar ederek tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, ara kararında sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.