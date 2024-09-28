Kahramanmaraş'ta 103 yıllık top mermisi enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele döneminde işgalci Fransız birliklerince ateşlenen ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Şeyh Turan Camisi minaresinin enkazından çıkarılan top mermisi teşhir edildi.

Minaresindeki top mermisiyle kentin sembol yapılarından olan Şeyh Turan Camisi’nde ayrıştırma çalışmaları titizlikle devam ederken ekiplerce bulunan mermi, muhafaza altına alındı.

Dulkadiroğlu ilçesi Turan Mahallesi'ndeki Bahtiyar Yokuşu'nda bulunan Şeyh Turan Camisi’nde incelemelerde bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, gazetecilere, caminin 17. yüzyılın ortalarında yapıldığını ve 6 Şubat 2023 depremlerinde tamamen çöktüğünü söyledi.

"Kahramanmaraş'ımızın Fransızlarla yaptığı mücadelede, Fransızların attığı bir top mermisi, minaremizin kuzeybatı kısmındaki taşlara gömülmüş bir şekilde duruyordu. Deprem sonrası, minaremizin yıkılmasıyla birlikte cami enkaza dönüştü. Depremin hemen ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş'ta ve diğer 11 ilde hasar tespiti çalışmaları yaparak bu eserlerin bulunduğu alanları koruma altına aldı. Koruma altına alındıktan sonra, çalışmalara ivedilikle başlandı. Ancak çalışmalar sırasından önemli bir husus ver, eserlerimizin her taşını, her ahşap parçasını kültürel mirasımız olarak kabul edip, tek tek ayıklayarak ve özel olarak istifleyerek çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Bozkurt, top mermisinin enkaz altından dün itibarıyla çıkarıldığına işaret ederek, merminin Genelkurmay Başkanlığınca yapılacak incelenmenin ardından Kahramanmaraş Müzesi'ne teslim edileceğini aktardı.

Enkazda çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü hatırlatan Bozkurt, şöyle konuştu:

"İnceleme sonrası alınacak karara göre, büyük ihtimalle bu top mermisi Kahramanmaraş Müzesi'nde sergilenecek. İlerleyen süreçte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından caminin tarama ve restorasyon projeleri hazırlanacak. Özgün haliyle cami, enkazdan çıkarılan orijinal taşlar ve diğer kullanılacak malzemelerle yeniden inşa edilerek, Kahramanmaraş'ın kullanımına sunulacak. 2025 yılı sonuna kadar bu eserin tamamlanmasını hedefliyoruz. Ancak sürecin hem caminin doğal karakteristik özelliklerine hem de inşa sürecindeki doğa koşullarına bağlı olarak değişebilir."