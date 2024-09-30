Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta 22 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yağma suçundan 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:01 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta 22 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yağma suçundan 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Silahla birden fazla kişiyle yağma" suçundan 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü F.E'nin (35) saklandığı adresi belirledi.

        İncirli Mahallesi'ndeki çalıştığı yere düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        Osimhen'de sorun yok!
        Osimhen'de sorun yok!
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        69 kişinin öldüğü apartmanın davasında sanıklar 2 Ekim'de hakim karşısına ç...
        69 kişinin öldüğü apartmanın davasında sanıklar 2 Ekim'de hakim karşısına ç...
        Baraj göletinde boğuldu
        Baraj göletinde boğuldu
        Kahramanmaraş'ta gölete giren 20 yaşındaki genç boğuldu
        Kahramanmaraş'ta gölete giren 20 yaşındaki genç boğuldu
        Kahramanmaraş'ta işçi servisi minibüsünün devrildiği kazada 9 kişi yaraland...
        Kahramanmaraş'ta işçi servisi minibüsünün devrildiği kazada 9 kişi yaraland...
        Dervişoğlu: İsrail, bölgemizde bir terör devletidir (2)
        Dervişoğlu: İsrail, bölgemizde bir terör devletidir (2)
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kahramanmaraş'ta ceviz ve kültür festiv...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kahramanmaraş'ta ceviz ve kültür festiv...