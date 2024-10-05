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        Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne ilişkin ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 03:18 Güncelleme: 05.10.2024 - 03:18
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        Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne ilişkin ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Mehmet Tekin, tutuksuz sanık Yakup A. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık Ertan Danacı da duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Mahkeme heyeti başkanı, duruşmada depremde yakınlarını kaybedenlerin talebi üzerine inşaat mühendisi Şeref Alpago'yu uzman bilirkişi sıfatıyla tanık olarak dinledi.

        Sunum eşliğinde Ezgi Apartmanı'na ilişki binada tespit ettiği eksiklik ve hataları anlatan Alpago, şunları kaydetti:

        "Hesapsız ve projesiz çelikle güçlendirme yaptığınızı iddia ederseniz, yıkılmayacak binanın güçlendirme sebebiyle yıkıldığını görebilirsiniz. Güçlendirme üzerine konuşurken iki kez düşünmemiz gerekiyor. Önce hesap yapılacak, sonra proje hazırlanacak ve bu onaylanacaktır. 'Ben buraya iki tane profil koydum' demekle güçlendirme yapılamaz. Bu, gerçekten büyük bir hatadır, çok büyük bir suçtur. Aklıma gelen ilk soru şu; diğer binalar neden ayakta? Zemin aynı, yapım dönemleri aynı, kullanılan malzemeler hemen hemen aynı. 8 saniyede bu bina yıkılırken, diğer binaların orta veya ağır hasar alması gerekirken, camları bile patlamamış. Dolayısıyla burada başka bir şey var. Tahribatların yapıldığı perdelerin tamamı taşıyıcıdır. Şuna da açıklık getirmek lazım. Bir taşıyıcının aşağıdan yukarıya doğru gitmesi gerekmiyor. Yani 'asma kattaki kolon yukarıya gitmiyor, bu taşıyıcı değil' demek, mühendislik okuryazarlığından uzak olmak demektir."

        Tutuklu sanıklar Ertan Danacı ve Mehmet Tekin de suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

        Tutuksuz sanık Yakup A. ise Ezgi Apartmanı'nda hazır beton kullandığını ve Kahramanmaraş'ta ilk hazır betonu kendisinin kullandığını ileri sürdü.

        Müşteki avukatları, 31 Temmuz'da dosyaya giren bilirkişi raporunun, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporuyla çelişkili olduğunu belirterek, dosyanın tekrar bilirkişiye gönderilmesini talep etti. Avukatlar ayrıca firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılması taleplerini bu duruşmada da yineledi.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların mevcut durumlarının devamını ve dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini talep etti.

        Sanık avukatları ise son bilirkişi raporunun bilimsel nitelikte olduğunu savunarak, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesi talebine karşı çıktı. Ayrıca firari sanıklar hakkındaki kırmızı bülten taleplerinin reddedilmesini, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu süre ve celse arasında dosyaya giren bilgi ve belgeleri dikkate alarak, tutuklu sanık Mehmet Tekin'in yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atması şartıyla tahliyesine karar verdi.

        Dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdine, diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar veren heyet, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında "kırmızı bülten" çıkarılması talebini ise reddetti.

        Duruşma 13 Aralık'a ertelendi.

        - İddianameden

        Davanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamesinde, merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu 35 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

        İddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Yakup A. ve tutuklu sanık fenni mesulü Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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