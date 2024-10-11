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        Depremde 80 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi N Blok'a ilişkin yargılama sürdü

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi N Blok Berk Apartmanı'nda 80 kişinin ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:06 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:06
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        Depremde 80 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi N Blok'a ilişkin yargılama sürdü
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi N Blok Berk Apartmanı'nda 80 kişinin ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özdemir başka suçtan tutuklu sanıklar Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        Tutuksuz sanık Ahmet D. ile firari sanık Mustafa Timurbanga ise duruşmaya katılmadı.

        Sanık Tepebaşı, müteahhit olmadığını bu duruşmada da yineleyerek, kendisinin öğretmen olduğunu söyledi.

        Diğer sanıklar da dava konusu blokla ilgilerinin olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

        Müştekiler ise sorumlulardan şikayetçi olduklarını belirtti.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 6 Aralık'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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