Depremde 58 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi A Blok'ta 58 kişinin ölümüne ve 18 kişinin yaralanmasına ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi A Blok'ta 58 kişinin ölümüne ve 18 kişinin yaralanmasına ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Müştekiler, müşteki avukatları ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.
Firari sanık Mustafa Timurbanga ile tutuksuz sanıklar Ahmet D. ile Meliha T. duruşmaya katılmadı.
Sanık Tevfik Tepebaşı, savunmasında, 10 davada yargılandığını, bugün 3 duruşması bulunduğunu ve kendisinin suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.
Atilla Öz ise önceki beyanını tekrar ederek tahliye talebinde bulundu.
Ebrar Sitesi'nin 8 bloğunun elektrik işini yapan E.I, tanık olarak verdiği ifadede, iş için Ahmet D, Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz ve firari sanık Mustafa Timurbanga ile muhatap olduğunu ifade etti.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Ocak 2025'e erteledi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
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