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        Depremde 68 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi L Blok'a ilişkin yargılama sürdü

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 68 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi L Blok'un yıkılmasına ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 19:33 Güncelleme: 17.10.2024 - 19:33
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        Depremde 68 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi L Blok'a ilişkin yargılama sürdü
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 68 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi L Blok'un yıkılmasına ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Ahmet D. Lütfi T. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        Firari sanık Mustafa Timurbanga ile tutuksuz sanıklar Nebi K. ve Ferhat Bülent Ö. ise duruşmaya katılmadı.

        Sanıklar Tepebaşı ve Öz, savunmalarında önceki beyanlarını tekrar ederek beraatlarını talep etti.

        Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia etti.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 23 Ocak 2025'e erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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