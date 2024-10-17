Depremde 68 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi L Blok'a ilişkin yargılama sürdü

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 68 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi L Blok'un yıkılmasına ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Ahmet D. Lütfi T. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Firari sanık Mustafa Timurbanga ile tutuksuz sanıklar Nebi K. ve Ferhat Bülent Ö. ise duruşmaya katılmadı.