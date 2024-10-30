Kahramanmaraş'ta Divanu Lugati't-Türk'ün yazılışının 950. yılı nedeniyle sempozyum düzenlendi

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, dillerin söz varlıklarıyla gelişmişlik düzeyleri arasında ilişkinin olduğunu belirterek, "Yani dünyada dili gelişmiş kendisi geri kalmış bir medeniyet yoktur ve olamaz." dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, (KSÜ) Türk Dil Kurumu ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğiyle "Yazılışının 950. Yılında Uluslararası Divanu Lugati't-Türk Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında, düzenlenen etkinliğin Türk dünyası için çok önemli olduğunu vurguladı.

Mert, Divanu Lugati't-Türk'ün sadece bir kitap ya da sözlük değil ansiklopedik bir tarafının da olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Lugatler, dili temsil kabiliyeti yüksekse, dilin söz varlığını büyük oranda yansıtabilir. Zaman içerisinde kültürün boşluğu soyut ve somut kavramları diller kelimelerle kodlar. Kelimeler yaşadığı sürece kültür aktarılır, kültür yaşadığı sürece dil yaşar. Bu ikisi birbirine bağlıdır asla ayrı düşünülemez. Dillerin söz varlığıyla gelişmişlik düzeyleri arasında ilişki vardır. Yani dünyada dili gelişmiş kendisi geri kalmış bir medeniyet yoktur ve olamaz. Aynı şekilde söz varlığı eğitimine ve yaşına göre geri kalmış kendisi donanımlı nitelikli bir birey de olamaz. Bu bireyler için de geçerli. Yani insanı insan yapan en temel özelliklerden biridir. O dönemde baktığımızda Kaşgarlı, 'Kullanılmayan kelimeleri almadım' der ama keşke alsaydı. 8 bin civarında madde başı var ama toplam şimdiki Türkçe söz varlığı 9 bin civarında o dönem için fevkalade."