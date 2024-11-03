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        Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 13:14 Güncelleme: 03.11.2024 - 13:14
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        Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada tabancayla ateş açılması sonucu İbrahim Aytun (23) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbrahim Aytun, yaşamını yitirdi.

        Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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