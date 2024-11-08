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        AK Parti'li Karaaslan, Kahramanmaraş'ta partisinin Türkoğlu ilçe kongresinde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Hain terörün hedefinde bu kez yalnızca TUSAŞ yoktu, Türkiye'nin gelişmesi, tam bağımsız olma hedefi, büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda attığı dev adımlar vardı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 22:17 Güncelleme: 08.11.2024 - 22:17
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        AK Parti'li Karaaslan, Kahramanmaraş'ta partisinin Türkoğlu ilçe kongresinde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Hain terörün hedefinde bu kez yalnızca TUSAŞ yoktu, Türkiye'nin gelişmesi, tam bağımsız olma hedefi, büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda attığı dev adımlar vardı." dedi.

        Karaaslan, Türkoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Türkoğlu 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, TUSAŞ'ın eskisinden daha çok çalışmaya ve eskisinden daha çok üretmeye devam edeceğini söyledi.

        Ankara'da TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısına değinen Karaaslan, şunları kaydetti:

        "TUSAŞ, geçtiğimiz günlerde hain bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Hain terörün hedefinde bu kez yalnızca TUSAŞ yoktu, Türkiye'nin gelişmesi, tam bağımsız olma hedefi, büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda attığı dev adımlar vardı. Fakat en güçlü cevabı yine oradaki mühendisler verdi. Yüreği vatan sevgisiyle çarpan genç o gün orda, hepimizin, bütün milleti temsil eden duygulara tercüman olan bir söz söyledi, dedi ki: 'hainlere inat, daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz.' Ve günler sonra biz Gökbey helikopterlerimizi teslim törenini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yine TUSAŞ tesislerinde yaptık. Teröre, terörden beslenen odaklara en büyük cevabı yine liderimiz Recep Tayyip Erdoğan oradan verdi."

        Kongreye, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal, Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Burak Gül ile çok sayıda partili katıldı.

        Tek listeyle gidilen seçimde ilçe başkanlığına Mehmet Ali Şen seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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