Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yeni bilirkişi raporu dosyaya sunuldu:

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yeni bilirkişi raporunda, binanın yıkımına zeminin değil proje ve uygulama hatalarının neden olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:20 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yeni bilirkişi raporu dosyaya sunuldu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yeni bilirkişi raporunda, binanın yıkımına zeminin değil proje ve uygulama hatalarının neden olduğu belirtildi.

        Davanın görüldüğü Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden 7 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 32 sayfalık rapor dava dosyasına girdi.

        Raporda, binanın yıkılmasına yol açan temel nedenler arasında beton dayanımı ve donatı yerleşimindeki eksiklikler, statik projede deprem yönetmeliği şartlarının ihlal edilmesi ve temel donatı alanlarındaki yetersizlikler gösterildi.

        Raporda, şunlar kaydedildi:

        "Heyetimizin görüşüne göre yıkıma zemin etkisi değil proje ve uygulamalarda yapılan hatalar neden olmuştur. Uygulamada beton-donatı dayanım yetersizliği, proje kapsamında ilgili deprem yönetmeliğinde belirtilen esasların dikkate alınmamış olması nedeniyle yeterli dayanıma sahip yapı elemanları kullanılmadığı, yapının yıkılmasında statik proje hatalarının da etkili olduğu tespit edilmiştir. Statik projede ise ilgili deprem yönetmeliğine aykırılıklar tespit edilmişti. Beton dayanımı ve donatı kalitesi açısından statik projeye uygun yapılmadığı tespit edilmiştir."

        Raporda ayrıca, "zemin etüt raporunun bulunduğu" ve "analizler neticesinde zemin emniyet gerilmelerinin yetersiz olduğunun tespit edildiği" ifade edildi.

        - Sanıklar ve müteahhitlik tartışması

        Raporda, yargılama sürecindeki sanıklarla ilgili detaylara da yer verildi. Statik proje müellifi olan ve vefat eden Mehmet Akif Ö. ile fenni mesul Berra E. "asli kusurlu" olarak nitelendirilirken, tutuklu sanık Çetin Kurt ile başka dosyadan tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz ve tutuksuz sanıklar Ahmet D, Mustafa Timurbanga, Tamer K. ile Metin K'nin de dava kapsamında yargılandığı hatırlatıldı.

        Yapının müteahhit ya da müteahhitlerinin kim olduğu ise raporda kesin olarak belirlenemedi. Heyet, bu konudaki değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

        "Dosya kapsamındaki ruhsatlarda müteahhit kısmı boş bırakılmıştır. Savcılık iddianamesinde yapının bir kooperatif tarafından yapıldığı anlaşılmış ve şüpheli ifadelerinden yola çıkarak yapı müteahhitliğinin Tevfik Tepebaşı tarafından yapıldığı, Atilla Öz, Ahmet D. ve Mustafa Timurbanga'nın Tevfik Tepebaşı tarafından yetkilendirildiği belirtilmiştir. Ayrıca yapıyı yaptıran kooperatifin başkanı Çetin Kurt'un da yapı müteahhidi olarak zikredildiği anlaşılmıştır. Ancak heyetimiz, savcılık iddianamesinde yer alan bu şahıslardan hangisinin veya hangilerinin yapının müteahhidi olduğunu somut bir şekilde belirleyememiştir. Takdir yüce mahkemenindir."

        - Yargı süreci devam ediyor

        Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin 5'inci duruşma 10 Ocak 2025'te görülecek.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1'i tutuklu 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi

        Benzer Haberler

        33 yıl hapis cezası aldı, kaçma hazırlığı yaparken yakalandı
        33 yıl hapis cezası aldı, kaçma hazırlığı yaparken yakalandı
        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10...
        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10...
        Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 10 tutuklama
        Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 10 tutuklama
        Taksici Hayriye, Kahramanmaraş sokaklarında direksiyon başında
        Taksici Hayriye, Kahramanmaraş sokaklarında direksiyon başında
        Andırın'da kayın ormanları güz renkleriyle doğa tutkunlarını ağırlıyor
        Andırın'da kayın ormanları güz renkleriyle doğa tutkunlarını ağırlıyor
        Kahramanmaraş'ta, depoda çıkan yangında 70 ton buğday küle döndü
        Kahramanmaraş'ta, depoda çıkan yangında 70 ton buğday küle döndü