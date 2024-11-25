Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer'den olumsuz hava koşullarında yaşananlara ilişkin açıklama:

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yoğun kar yağışı, tipi ve şiddetli fırtına nedeniyle yollarda mahsur kalan 2 bin 895 kişiye yardımcı olunduğunu ve birçoğunun misafirhanelere yerleştirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:22 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer'den olumsuz hava koşullarında yaşananlara ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yoğun kar yağışı, tipi ve şiddetli fırtına nedeniyle yollarda mahsur kalan 2 bin 895 kişiye yardımcı olunduğunu ve birçoğunun misafirhanelere yerleştirildiğini bildirdi.

        Vali Ünlüer, kentteki hava muhalefetine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kuzey ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipi görüldüğünü, şehir merkezinde ise süresi, şiddeti ve etkisi açısından bakıldığında uzun yıllardır görülmeyen şiddetli fırtınayla karşılaşıldığını belirtti.

        Hava muhalefetinin kentte bir takım olumsuzluklara neden olduğunu aktaran Ünlüer, şunları kaydetti:

        "Özellikle Göksun-Kayseri istikametinde kar ve tipi nedeniyle birçok araç ve sürücü yollarda mahsur kaldı. Ekiplerimizi hızlıca koordine ettik. Olumsuzlukların yaşandığı tüm şehirler arası yollar, ilçe yolları ve kırsal mahalle yolları için AFAD, UMKE, jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerimiz seferber oldu. Sürücülere ve araçlara gerekli müdahaleler yapıldı. Gıda desteği ve misafirhanelere taşınma işlemleri yapıldı. Birçok araç depolara çekildi. Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Pazarcık ilçemizde kapalı yol bulunmamakla birlikte diğer ilçelerimizde toplam 199 kapalı yolumuz bulunuyor. Ekiplerimiz 24 saat esaslı bir çalışma yürütüyor. En kısa sürede tüm yollarımızı ulaşıma açacağız."

        Vali Ünlüer, olumsuz hava koşullarıyla 445 araç ve 1359 personel ile mücadele çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti.

        Kent genelinde 33 farklı lokasyonda 488 trafonun enerjisiz kaldığını, buna bağlı 195 mahallede elektrik kesintilerinin meydana geldiğini ifade eden Ünlüer, 258 elektrik dağıtım şirketi personelinin arızaların giderilmesi için çalışma başlattığını bildirdi.

        Vali Ünlüer, yollarda mahsur kalan vatandaşlara yiyecek ikramında bulunduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "Bazı bölgelerde trafiği şu an yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle açamıyoruz. Karayolları ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Yollarda mahsur kalan çok sayıda vatandaşımız vardı, 2 bin 895 vatandaşımıza yardımcı olduk ve birçok vatandaşımızı misafirhanelere yerleştirdik. Bütün ekiplerle sahada olmaya devam ediyoruz. İnşallah bütün sürücülerimizin güvenli bir şekilde yola devam etmelerini sağlayacağız. Zorunlu olmadıkça sürücülerimizden yola çıkmamalarını istirham ediyorum. Ayrıca, 148 çatı uçması, 84 ağaç devrilmesi, 9 trafo yangını, 4 ev yangını, 1 araç yangını, 4 asansörde kalma, 3 trafik kazası, 1 toprak kayması, 1 kedi kurtarma, 4 istinat duvarı göçmesi, 3 minare göçmesi gibi olay meydana gelmiştir."

        Hava muhalefetinin ilk anından itibaren kentteki tüm belediyelerin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurgulayan Ünlüer, olumsuz koşullar tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar tüm ekiplerin saha çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        25 Kasım'da vahşet kurbanı oldu!
        25 Kasım'da vahşet kurbanı oldu!
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        2 doktoru yoğun bakımda darp etmişti! Sıcak gelişme!
        2 doktoru yoğun bakımda darp etmişti! Sıcak gelişme!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta kopan çatının bir kişinin üzerine düşmesi kamerada
        Kahramanmaraş'ta kopan çatının bir kişinin üzerine düşmesi kamerada
        PORTRE - Milli Mücadele'nin unutulmaz kahramanı: Sütçü İmam
        PORTRE - Milli Mücadele'nin unutulmaz kahramanı: Sütçü İmam
        Kahramanmaraş'ta karla kapanan yolda kalan gelin ve damat 11 saat sonra kur...
        Kahramanmaraş'ta karla kapanan yolda kalan gelin ve damat 11 saat sonra kur...
        Kahramanmaraş'ta kar ve tipi nedeniyle 199 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kahramanmaraş'ta kar ve tipi nedeniyle 199 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 10 öğretmen kurtarıldı
        Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 10 öğretmen kurtarıldı
        Kahramanmaraş'taki fırtınanın etkisi cep telefonu ve güvenlik kameralarınca...
        Kahramanmaraş'taki fırtınanın etkisi cep telefonu ve güvenlik kameralarınca...