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        Kahramanmaraş'ta fırtınada kopan elektrik kabloları yolu trafiğe kapattı

        Kahramanmaraş'ta fırtına nedeniyle yüksek gerilim hatlarının kopup yola düşmesi sonucu Kayseri Çevre Yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:50 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:54
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        Kahramanmaraş'ta fırtınada kopan elektrik kabloları yolu trafiğe kapattı
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        Kahramanmaraş'ta fırtına nedeniyle yüksek gerilim hatlarının kopup yola düşmesi sonucu Kayseri Çevre Yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

        Kentte etkili olan fırtına nedeniyle Ağcalı ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) kavşakları arasındaki yüksek gerilim hatları yola düştü.

        Elektrik dağıtım şirketi personellerince hatların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda söz konusu iki kavşağın girişlerini kapsayan Kayseri Çevre Yolu çift yönlü İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafiğe kapatıldı.

        Çalışmaların tamamlanması sonrası yolun tekrar ulaşıma açılacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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