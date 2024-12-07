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        Kahramanmaraş'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde devrilen tırın sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 16:50 Güncelleme: 07.12.2024 - 17:13
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        Kahramanmaraş'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde devrilen tırın sürücü yaralandı.

        İ.T. idaresindeki 2 ANV 915 plakalı pancar taşıyan tır, Afşin-Elbistan kara yolunun Erçene Mahallesi kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralan sürücü, Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tırın devrilmesi nedeniyle dorsede bulunan pancarlar yola savruldu.

        Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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