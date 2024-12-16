Kahramanmaraş iş dünyası, depremin ardından sağlanan desteklerle eski günlerine dönmeyi hedefliyor

GÖKHAN ÇALI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta iş dünyası, afetin ardından sağlanan desteklerle eski günlerine dönmeyi hedefliyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 2023'teki depremlerin ardından yaraların sarılması için devlet ve millet işbirliğiyle yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, AA muhabirine, deprem öncesi 2022 yılında şehrin ihracatının yaklaşık 1,4 milyar dolar olduğunu, 2023 yılında bu rakamın 1,1 milyar dolara düştüğünü belirtti. 2024 yılında ise ihracat rakamlarının 1,2 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini aktaran Buluntu, depremin ardından toparlanma sürecinin devam ettiğini vurguladı.

Buluntu, şunları kaydetti: "Kapasite kullanım oranlarına baktığımız zaman özellikle imalat sektöründe Türkiye'nin ortalaması aşağı yukarı yüzde 75 civarında. Bizim şehrimizde kapasite oranlarımıza baktığımız zaman özellikle organize sanayi bölgelerimizden bu verileri anlık takip ediyoruz, yani yüzde 50-60 seviyesinde. Hala bu konuda Türkiye ortalamasının gerisindeyiz. Depremden önce yaklaşık 175 bin istihdamımız vardı ama şu an itibarıyla istihdam oranında biraz daha gerilerdeyiz. Biliyorsunuz ki depremde birçok nitelikli iş gücümüzü kaybetmiştik. Bu konuda da toparlanma sürecimiz devam ediyor."

- Desteklerle şehir ekonomisi canlanıyor Mustafa Buluntu, devletin sağladığı desteklerin büyük önem taşıdığını belirterek, KOSGEB kredilerinin bölgedeki mikro ve orta ölçekli firmalar için adeta can suyu olduğunu ifade etti. Şimdiye kadar KOSGEB aracılığıyla yaklaşık 8 milyar TL'lik bir destek sağlandığını ve yıl sonuna kadar dağıtımların tamamlanacağını anlatan Buluntu, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında sağlanan ve yüzde 50'ye varan hibe desteklerinin de devam ettiğini söyledi.

KMTSO olarak yapılan çalışmaları da anlatan Buluntu, şöyle devam etti: "Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle, biz birinci fazla ve ikinci fazla yaklaşık 1,5 milyon doların üzerinden hibe desteği sağladık. Bundan özellikle kadın işverenlerimiz, yani depremde zarar gören kadın işverenlerimizin ayağa kaldırılmasıyla alakalı, 804 kadın işverenimize bu desteği sağlamış olduk. Yine biliyorsunuz ki Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOĞAKA) hem yönetim kurulu üyesiyiz KMTSO olarak, bunlarla da çok yakın çalışmalar yürütüyoruz. En son odamıza meslek edindirme kursu adı altında 150 bin avroluk bir hibe desteği sağladık ve onu da yakında faaliyete geçiyoruz. Bu da sürdürülebilirlik açısından çok önemli bir proje. Hani yeşil dönüşümden bahsediyoruz, karbon ayak izinden bahsediyoruz, bununla alakalı bir merkez kurduk. İnşallah bu proje ve bu kaynak zaten orda kullanılacak. Onu da bu ay sonu itibarıyla da faaliyete geçirmiş olacağız."

- Kahramanmaraş savunma sanayinde yeni bir merkez oluyor Buluntu, depremin ardından savunma sanayi alanında atılan adımların şehrin geleceği açısından dönüştürücü bir etkisi olacağını vurgulayarak, şöyle dedi: "Kahramanmaraş Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ diye yaklaşık 220 milyon dolar sermayeli çok ciddi bir şirket kurduk. Şirketin yüzde 30'u TUSAŞ'a, yüzde 70'i ise Kahramanmaraş'taki iş dünyasına ait. Bu projeye çok ciddi bir katılım oldu. Şehrimiz biliyorsunuz ki hem tekstil hem de çelik mutfak eşyalarında öncü bir şehir. Eminim ki bu yatırımla beraber artık şehrimiz uzay ve havacılık noktasında da çok daha ileriye gidecek. Ben iddialı konuşuyorum, Cumhurbaşkanı'mız da bunu söylemişti, Kahramankazan'dan sonra en büyük savunma sanayi kenti Kahramanmaraş olacak."