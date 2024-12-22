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        Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 14:59 Güncelleme: 22.12.2024 - 15:08
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        Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        İsmailli Mahallesi'nin Andırın ilçesi yol ayrımı mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 27 VY 710 plakalı hafif ticari araç ile 46 KY 643 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araçlardaki 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından itfaiye ekiplerince yolda temizlik çalışması yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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