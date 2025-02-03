Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta "3. Uluslararası Afet Kongresi" başladı

        Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Afet Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 17:51 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta "3. Uluslararası Afet Kongresi" başladı
        ABONE OL

        Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Afet Kongresi" başladı.

        Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kongre açılışında konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş'ın tarihin en büyük depremini yaşadığını ifade ederek şunları kaydetti:

        "Bizim, önlemlerimizi en üst seviyede almamız gerekiyor. Deprem dışındaki tüm afetler ve riskler için de önlemleri tam anlamıyla almamız gerekiyor. Bu kongremiz depremi önceleyecek ama bir selde nasıl davranmamız gerekiyor? Geçtiğimiz günlerde Bolu'da bir yangın faciası yaşadık. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bir yangın olayında nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili konuları her alanda işlememiz gerekiyor. Bu bilinci toplumun her kesiminde oluşturmamız gerekiyor."

        AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da olası bir afet sırasında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili farkındalık oluşturulmasının önemli olduğunu vurguladı.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen ise depremin ardından kenti yeniden ayağa kaldırmak için başlatılan çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirtti.

        6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük bir imtihandan geçildiğini dile getiren Beşen, şöyle devam etti:

        "Ancak bizler bu acıyı ve zorlukları hep birlikte aşmayı başardık. Çünkü bizler birlikte hareket etmenin gücünü bilen bir toplumuz. 6 Şubat’ta yaşanan büyük depremin ardından şehir olarak ilk andan itibaren bir olduk, birlik olduk. Ülkemizin dört bir yanından gelen yardımlar, gönüllülerin ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali, deprem sonrası hayatın yeniden kurulması için gösterilen çabalar bize bir kez daha insanlığın gücünü ve dayanışma ruhunun ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi."

        Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan da "6 Şubat depreminden hemen sonra Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde bir iskan ve istihdam projesi başlatıldı ve gerçekten şu anda Kahramanmaraş olarak, depremin merkez üssü olarak, iki yıl içerisinde şehrimiz ciddi manada ayağa kalktı. Hak sahibi vatandaşlarımızın büyük kısmı evlerine, konutlarına kavuşmuş oldular. Kavuşmayanlar ise 2025’in sonuna kadar kendi evlilerine, komutlarına kavuşmuş olacaklar. İş insanlarımız iş yerlerini açtılar. Bu bize çok güçlü bir devlet olduğumuzu, milletimizin çok kuvvetli olduğunu ve devlet millet el ele verdiğimiz sürece hiçbir zorluğun altında kalmayacağımızı gösteriyor." diye konuştu.

        Açılış sonrası, "Afetlerin Toplum Üzerindeki Etkisi", "Afetlerin Yapı Üzerindeki Etkisi" ve "Afetlerin Sağlık Üzerindeki Etkisi" konulu oturumlara geçildi.

        Kongre 6 Şubat’ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorba için tutuklama kararı!
        Zorba için tutuklama kararı!
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi yarala...
        Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi yarala...
        Rampa çıkarken geri kayan kum yüklü kamyon, otobüse çarptı: 11 yaralı
        Rampa çıkarken geri kayan kum yüklü kamyon, otobüse çarptı: 11 yaralı
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde zarar gören Kahramanmaraş'taki...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde zarar gören Kahramanmaraş'taki...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - "Asrın felaketi"nin simgelerinden "Enka...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - "Asrın felaketi"nin simgelerinden "Enka...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Baykar'ın Kahramanmaraş'ta yaptırdığı 3...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Baykar'ın Kahramanmaraş'ta yaptırdığı 3...
        Depremin merkez üssünde hayatını kaybedenlerin isimleri "04.17" panosunda y...
        Depremin merkez üssünde hayatını kaybedenlerin isimleri "04.17" panosunda y...