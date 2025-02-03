Kahramanmaraş'ta depremin ikinci yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programı ve yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat'ta eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ve taziye ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2025 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş, güvenlik) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2025 tarihinde idari izinli sayılacaktır."