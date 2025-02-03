Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta depremin ikinci yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programı ve yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat'ta eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 18:52 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta depremin ikinci yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programı ve yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat'ta eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ve taziye ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2025 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş, güvenlik) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2025 tarihinde idari izinli sayılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Evinde başı kesilerek öldürüldü; eşi gözaltına alındı
        Evinde başı kesilerek öldürüldü; eşi gözaltına alındı
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Aşağılık saldırgana tutuklama kararı!
        Aşağılık saldırgana tutuklama kararı!
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta "3. Uluslararası Afet Kongresi" başladı
        Kahramanmaraş'ta "3. Uluslararası Afet Kongresi" başladı
        Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi yarala...
        Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi yarala...
        Rampa çıkarken geri kayan kum yüklü kamyon, otobüse çarptı: 11 yaralı
        Rampa çıkarken geri kayan kum yüklü kamyon, otobüse çarptı: 11 yaralı
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde zarar gören Kahramanmaraş'taki...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde zarar gören Kahramanmaraş'taki...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - "Asrın felaketi"nin simgelerinden "Enka...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - "Asrın felaketi"nin simgelerinden "Enka...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Baykar'ın Kahramanmaraş'ta yaptırdığı 3...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Baykar'ın Kahramanmaraş'ta yaptırdığı 3...