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        Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

        Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 00:39 Güncelleme: 20.03.2025 - 00:39
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        Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
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        Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Nurhak Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

        İlçe genelindeki temel eğitim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki hamilelerin ve engelli personelin idari izinli sayılacakları kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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