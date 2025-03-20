Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Nurhak Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

İlçe genelindeki temel eğitim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki hamilelerin ve engelli personelin idari izinli sayılacakları kaydedildi.