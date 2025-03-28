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        Kahramanmaraş'ta liseli öğrenciler, yatılı okullar için günlük 8 bin ekmek üretiyor

        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta lise öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte okullarındaki Endüstriyel Ekmek Üretim Atölyesi'nde, yatılı okullarda kalan öğrenciler için günlük 8 bin ekmek üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:35 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:35
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        Kahramanmaraş'ta liseli öğrenciler, yatılı okullar için günlük 8 bin ekmek üretiyor
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        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta lise öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte okullarındaki Endüstriyel Ekmek Üretim Atölyesi'nde, yatılı okullarda kalan öğrenciler için günlük 8 bin ekmek üretiyor.

        MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun fırın atölyesinde 6 Şubat 2023 depremleri döneminde depremzedeler için başlattıkları ekmek üretimini, şimdi yatılı okullardaki öğrenciler için sürdürüyor.

        Bölüm öğretmenleri ve usta öğreticilerin desteğiyle okulda ekmek üreten öğrenciler, fırında çalışarak hem deneyim kazanıyor hem de döner sermayeden aldıkları ücretle harçlıklarını çıkarıp aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

        Teorik eğitimin yanı sıra öğrencilerine yaz stajlarında iş öncesi deneyim imkanı sunan okul, turizm ve restoran sektöründeki firmalarla protokoller imzalayarak staj fırsatları sağlıyor.

        - "Temel amacımız, öğrencilerimizi geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamak"

        Okul Müdürü Veysel Mehmet Gültekin, AA muhabirine, il genelinde 21 pansiyonlu okul için ortalama 8 bin ekmek ürettiklerini söyledi.

        Yiyecek, içecek ve konaklama hizmetleri alanında 338 öğrenciye eğitim verdiklerini belirten Gültekin, şöyle konuştu:

        "Öğrencilerimiz, yoğunlaştırılmış 6 aylık eğitim sürecinde teorik eğitimi okulda alırken, diğer 6 ayını ise işletmelerde staj yaparak geçiriyor. Okulumuz bünyesindeki uygulama oteli ve ekmek atölyesinde de öğrencilerimiz mesleki çalışmalarına devam ediyor. Temel amacımız ise öğrencilerimizi geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamaktır. Bu atölyede yaklaşık değişimli olarak 50 öğrencimiz faaliyette bulunuyor. Öğrencilerimiz burada çalıştığı için ekonomik gelir elde ediyor, okul harçlıklarını çıkarıyor."

        Öğrencilerden Abdulsamet Şahin de mezun olduktan sonra restoran açmak istediğini söyledi.

        Donanımlı şef olmak istediğini vurgulayan Şahin, "Bu okuldan mezun olduktan sonra kendimi geliştirmek için çaba göstereceğim. Tam anlamıyla donanımlı hale gelip maddi olarak da gelişirsem, İzmir ya da İtalya gibi bir yerde kendi restoranımı açmayı hedefliyorum." şeklinde konuştu.

        11. sınıf öğrencisi Cemile Gözükara ise atölyede ekmek üretimi aşamalarını öğrendiklerini kaydetti.

        Üretmeyi sevdiğini dile getiren Gözükara, "Özellikle yaşıtlarım ve kendimden küçük öğrencilerin, okulumuz tarafından üretilen ekmekleri tüketmeleri bizleri sevindiriyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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