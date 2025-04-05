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        Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen kişi öldü

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 20:04 Güncelleme: 05.04.2025 - 20:04
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        Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen kişi öldü
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Değirmendere Mahallesi'ndeki dağlık alana arkadaşlarıyla çiriş otu toplamak için giden Durdu Kişi, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

        İhbarla bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kişi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze otopsi yapılmak üzere Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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