Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        8 yıldır girdiği diyalizden kadavradan nakille kurtuldu

        İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ta böbrek yetmezliği nedeniyle 8 yıldır diyaliz tedavisi gören Safiye Muslu, beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan böbreğinin nakliyle iyileşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:25 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        8 yıldır girdiği diyalizden kadavradan nakille kurtuldu
        ABONE OL

        İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ta böbrek yetmezliği nedeniyle 8 yıldır diyaliz tedavisi gören Safiye Muslu, beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan böbreğinin nakliyle iyileşti.

        Elbistan ilçesinde yaşayan 9 çocuk annesi 57 yaşındaki Safiye Muslu, 12 yıl önce bulantı, kusma ve halsizlik şikayetiyle başvurduğu Elbistan Devlet Hastanesi'nde safra kesesindeki taşın koledok kanalına (safra kanalı) düşmesi nedeniyle böbreğinde sorun olduğunu öğrendi.

        Muslu, sevk edildiği Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gördüğü tedavinin ardından kısmen iyileşti ancak hastalığı yeniden nüksedince diyaliz tedavisi görmeye başladı.

        8 yıldır diyaliz tedavisi gören Muslu'ya, Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gencin bağışlanan böbreği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde nakledildi.

        Nakilin ardından diyalizden kurtulan Safiye Muslu, AA muhabirine, yıllardır sabırla beklediği organ naklinin gerçekleştirilmesinin sevincini yaşadığını belirtti.

        Allah'a şükredip sabırla organ naklinin gerçekleşmesini beklediğini dile getiren Muslu, şöyle konuştu:

        "8 senedir organ nakli bekliyordum. Çocuklarım organ verecekti hiçbirininki uymadı. Ne kadar şükretsem az, bu Allah'ın bir lütfu. Çok duygulandım, çok sevindim. Diyalizim çok zor geçiyordu. İlk duyduğumda çok sevindim. Allah bağışlayandan da razı olsun. Allah gani gani rahmet etsin, mekanını cennet eylesin. Peygamber Efendimize komşu olsun. Onun için dua edeceğim. Ailesine ulaşabilirsem onlara da teşekkür edeceğim."

        - "Böbrek nakli en kesin tedavi"

        KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da hastanın son dönem böbrek yetmezliği yaşadığını ve uzun yıllardır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdiğini anlattı.

        Gerçekleştirilen böbrek nakliyle hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten Yasım, şöyle konuştu:

        "Bu tür böbrek yetmezliğinde organ nakli, böbrek nakli en kesin tedavi. Diyaliz tedavisi aslında geçici bir çözüm. Sonuçta vücutta biriken zararlı maddeleri toksinleri atan bir yöntem ama yanında birtakım komplikasyonların da eşlik ettiği bir yöntem. O yüzden en ideali organ nakli, böbrek nakli. Türkiye açısından en büyük sıkıntılardan birisi böbrek nakli hatta bütün organ nakillerinde verici sıkıntısı. Çünkü insanlarımız organlarını vermiyor maalesef. Yani böbrek gibi karaciğer gibi bazı nakillerde hasta yakınlarından organ alınarak tedavi yoluna gidilebiliyor ama hastadan organ alınamayacak durumlar var, kalp nakli, akciğer nakli gibi durumlarda muhakkak kadavradan nakil yapmak lazım."

        - Beyin ölümü gerçekleşen gencin diğer organları da başka hastalara nakledildi

        KSÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Organ Nakli Birimi Sorumlu Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Topuz da Muslu'ya hayat veren bağışçının karaciğeri ve diğer böbreğinin de farklı illerde iki hastaya nakledildiğini söyledi.

        Deprem sonrası kadavradan 5 organ nakli gerçekleştirdikleri anlatan Topuz, "Nakil gerçekleştirme tekniği açısından hiçbir eksiğimiz yok ancak bağışların artması gerekiyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?

        Benzer Haberler

        6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden polisler anı köşesinde yaşatılıyor
        6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden polisler anı köşesinde yaşatılıyor
        Kahramanmaraş'ta "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" başladı
        Kahramanmaraş'ta "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" başladı
        Depremde 84 kişinin öldüğü Hünkar Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
        Depremde 84 kişinin öldüğü Hünkar Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
        Kahramanmaraş'ta "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar" projesi tanıtıl...
        Kahramanmaraş'ta "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar" projesi tanıtıl...
        Kahramanmaraş'ta trafik kazası sonucu hayatını kaybeden askerin cenazesi to...
        Kahramanmaraş'ta trafik kazası sonucu hayatını kaybeden askerin cenazesi to...
        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüphel...
        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüphel...