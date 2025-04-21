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        Türk akademisyenlerin geliştirdiği 4 ceviz çeşidi zirai dondan etkilenmedi

        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesince yaklaşık 20 yıllık çalışmanın ardından melezleme ıslahıyla elde edilip tescillenen 4 ceviz türü, Türkiye genelinde birçok ilde 12 Nisan'da etkili olan soğuk hava dalgası ve zirai dondan etkilenmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:18
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        Türk akademisyenlerin geliştirdiği 4 ceviz çeşidi zirai dondan etkilenmedi
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        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesince yaklaşık 20 yıllık çalışmanın ardından melezleme ıslahıyla elde edilip tescillenen 4 ceviz türü, Türkiye genelinde birçok ilde 12 Nisan'da etkili olan soğuk hava dalgası ve zirai dondan etkilenmedi.

        KSÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıl önce Prof. Dr. Nurettin Kaşka Sert Kabuklu Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ceviz üzerine ıslah ve melezleme çalışması başlattıklarını söyledi.

        Bu sürede "Bertiz Hilali", "Diriliş", "Helete Güneşi" ve "Ahir-Nut" isimli cevizleri geliştirdiklerini belirten Sütyemez, cevizlerin Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce tescillendiğini ifade etti.

        Türkiye genelinde 12 Nisan'da etkili olan soğuk hava dalgası ve zirai dondan Kahramanmaraş'ın da etkilendiğine işaret eden Sütyemez, "Cevizler genelde tür olarak nisan ayına doğru açan meyve türleridir. Başta Kahramanmaraş bölgesi olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde nisan ayında yaprak açan, çiçeklenen hemen hemen bütün ceviz çeşitleri bu soğuk havadan etkilendi. Buna bağlı olarak çok ciddi verim düşüklüğü olacaktır." dedi.

        - "En etkili tedbir, geç uyanan çeşit seçimidir"

        Üniversiteye ait 175 dekarlık bahçede dikili tescilli cevizlerin zirai dondan etkilenmediğini dile getiren Sütyemez, bu bahçede dünya çapında tescilli 250 ceviz ağacının daha bulunduğunu, bunların büyük oranda soğuklardan etkilendiğini söyledi.

        Sütyemez, üniversite bünyesinde geliştirilen ve tescillenen dört ceviz türünde soğukların etkisini görmediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Yaklaşık 20 yıllık emek ve melezleme çalışmaları sonucu elde ettiğimiz ve tescillenen dört ceviz çeşidimizin bu soğuk zararından hiçbir şekilde etkilenmediğini gördük ve kayıt altına aldık çünkü bu çeşitlerimiz hala uyanmamıştı, yapraklanmamıştı. Dolayısıyla 12 Nisan'da meydana gelen afetten bu çeşitlerimiz etkilenmemiştir. Melezleme çalışmalarında ortaya çıkan ceviz çeşitlerinin geç uyanmasının, dünya ve Türkiye ceviz yetiştiriciliği için umut verici bir durum olduğunu düşünüyoruz. Soğuklara karşı bazı tedbirler alabilirsiniz ama en etkili tedbir, geç uyanan çeşit seçimidir."

        KSÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adil Akyüz de 12 Nisan'da ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve don olayından sonra kentte meyve ağaçlarının zarar gördüğünü söyledi.

        Üniversiteye ait bahçede çiçek açan ceviz ağaçlarının soğuk havalardan etkilendiğini ifade eden Akyüz, "Bu geliştirdiğimiz 4 cevizimiz henüz uyanmadığı için soğuktan etkilenmedi." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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