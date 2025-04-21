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        Adana'dan gelen askeri bando takımı, Kahramanmaraş'ta konser verdi

        6. Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde konser verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:16 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:16
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        Adana'dan gelen askeri bando takımı, Kahramanmaraş'ta konser verdi
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        6. Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde konser verildi.

        Kırsal Tekir Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen konserde Adana'dan gelen askeri bando takımı, öğrencilerle marşlar ve türküler seslendirdi.

        Etkinliğe, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Kaymakam Salih Çiğdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, vatandaşlar ile çok sayıda öğrenci katıldı.

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