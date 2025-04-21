Adana'dan gelen askeri bando takımı, Kahramanmaraş'ta konser verdi

Etkinliğe, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Kaymakam Salih Çiğdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, vatandaşlar ile çok sayıda öğrenci katıldı.

6. Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde konser verildi.

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