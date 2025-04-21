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        Depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin 9 kamu görevlisinin yargılanmasına başlandı

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok'ta 115 kişinin ölümüne ilişkin 9 kamu personelinin yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 23:00 Güncelleme: 21.04.2025 - 23:00
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        Depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin 9 kamu görevlisinin yargılanmasına başlandı
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok'ta 115 kişinin ölümüne ilişkin 9 kamu personelinin yargılanmasına başlandı.

        Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Ç.H, F.Y, F.D, H.Ç, M.D, M.E.E, V.Ç. ve Z.A.Ş. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer sanık H.M.G. ise duruşmada yer almadı.

        Sanıklardan Ç.H, yapı kullanım izin belgesinin binanın inşaatından sonra verildiğini ve bu nedenle B Blok'un yapımıyla ilgili bir sorumluluğu bulunmadığını savundu.

        F.Y. ise dönemin imar müdürü olduğunu, belediye başkanının verdiği yetki kapsamında yalnızca onay makamı olduğunu belirtti.

        Sanıklardan H.Ç, yapı kullanım izin belgesinde imzasının olmadığını belirtirken, M.D. ise statik projeden sorumlu olmadığını ve görevini eksiksiz yerine getirdiğini ifade etti.

        Diğer sanıklar da dava konusu blokla ilgili suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

        Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini istedi.

        Müşteki avukatlarından Muhammet Kaya, dosyaya sunulan bilirkişi raporlarında yapının statik yapısında, taşıyıcı sisteminde ve donatı miktarında ciddi eksiklikler bulunduğunun açıkça görüldüğünü söyledi.

        Kaya, binaya ilk etapta 9 kat ruhsatı verildiğini ancak maddi kazanç amacıyla bir kat daha ilave edilerek inşaatın 10 kat olarak tamamlandığını aktardı.

        Bu süreçte 17 Mart 1998 tarihinde düzenlenen teknik raporun inşaat mühendisleri M.A.Ö, A.Ö.K. Harita Mühendisi F.Y. ve Mimar V.Ç. tarafından imzalandığını ifade eden Kaya, "Bu rapor hiçbir mühendislik hesabına dayanmamakta, sadece yapıyı inşa eden firmanın taleplerini karşılamak amacıyla hazırlanmıştır." dedi.

        Avukat Kaya'nın, teknik hesaplamaların yer almadığı raporu neden denetlemediğini sorması üzerine söz alan sanık V.Ç, inşaatın devam ettiği dönemde B Blok'un darbe aldığını, istinat duvarının bina üzerine devrildiğini ve buna rağmen inşaata devam edildiğini öne sürdü.

        Sanık V.Ç, bu duruma göz yuman kişilerin de yargılanması gerektiğini söyledi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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