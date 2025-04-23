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        Kahramanmaraş'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Kahramanmaraş'ınElbistan ve Onikişubat ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:19 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:45
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        Kahramanmaraş'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Kahramanmaraş'ınElbistan ve Onikişubat ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Elbistan ilçesindeki etkinlikler kapsamında DEİK Elbistan Konteyner Yaşam Alanı'nda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türk Kızılay Elbistan Şubesi tarafından "23 Nisan Sokağı" kuruldu.

        Türk Kızılay gönüllülerinin kurduğu çadırda, çocuklara ve ailelerine börek ikramında bulunuldu. Çocuklar, pamuk şeker, yüz boyama gibi stantlarında ise uzun kuyruklar oluşturdu.

        Sevdikleri çizgi film karakterlerinin maskotları ve palyaçolarla bol bol fotoğraf çektiren çocuklar, şişme oyun parklarında da doyasıya eğlendi.

        Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, DEİK yöneticileri, Türk Kızılay Elbistan Şube Başkanı Mustafa Akan da "23 Nisan Sokağı"nı gezerek çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

        - Onikişubat

        Onikişubat Belediyesi tarafından EXPO Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde de çocuklar kendileri için hazırlanan birçok aktivite ve atölyelerle keyifli anlar yaşadı.

        Alana gelen misafirlere çeşitli ikramlar ve sürpriz hediyeler dağıtıldı. Aileler de çocuklarının neşesine ortak olarak şenlik alanında güzel vakit geçirdi.

        Etkinliğe katılan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine değinerek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için böylesine güzel bir gün yaşattığımız için mutluyuz. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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