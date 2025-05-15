Kahramanmaraş'ta geleneksel çocuk oyunları unutulmadı

Katılımcılara, pamuk şekeri ve rüzgar gülü dağıtılan etkinlik, proje kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere bisiklet ve kırtasiye setleri gibi çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

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