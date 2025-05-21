Kahramanmaraş'ta bir kişi, eski eşini tüfekle öldürdü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişi, eski eşini pompalı tüfekle öldürdü.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişi, eski eşini pompalı tüfekle öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Atilla A., kentte özel bir hastanede çalışan eski eşi Eser Karaca'nın yanına gitti.
İkili arasında başlayan tartışmanın ardından Atilla A., yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Eser Karaca'ya ateş etti.
Karaca, aynı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan Atilla A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Karaca'nın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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