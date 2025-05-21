Kahramanmaraş'ta bir kişi, eski eşini tüfekle öldürdü

Karaca'nın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaca, aynı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Atilla A., kentte özel bir hastanede çalışan eski eşi Eser Karaca'nın yanına gitti.

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