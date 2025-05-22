Kahramanmaraş'ta eski eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde eski kocasının, çalıştığı hastanede pompalı tüfekle öldürdüğü tıbbi sekreter Eser Karaca toprağa verildi.

Karaca’nın cenazesi, Kılağlı Mahalle Mezarlığı’nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Cenaze törenine, Karaca'nın ailesi, yakınları, mesai arkadaşları, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​​​​​​​​

Atilla A. bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan boşandığı eşi Eser Karaca ile dün görüşmeye gitmiş ve yaşanan tartışmanın ardından Eser Karaca’yı pompalı tüfekle yaralamıştı. Karaca, aynı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay yerinden kaçan Atilla A. polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.