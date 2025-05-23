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        Kahramanmaraş'ta otomobil halk otobüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ta otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:39 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:39
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        Kahramanmaraş'ta otomobil halk otobüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ta otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        K.A. yönetimindeki 06 DSV 317 plakalı otomobil, Alpaslan Türkeş Bulvarı Çocuk Yuvası Kavşağı yakınlarında aynı istikamette seyreden M.K. idaresindeki 46 H 0062 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı.

        Kazada yaralanan 9 kişi ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan E.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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