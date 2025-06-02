Türkoğlu'nda 3 bin 267 depremzede aile kalıcı konutlarına kavuştu

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 3 bin 267 depremzede aileye kalıcı konutlarının anahtar teslimi gerçekleştirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından vatandaşların yaralarının sarılması adına başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında, ilçede yıkılan ya da ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı alınan yaklaşık 8 bin bağımsız konutun yerine inşa edilen ve kura ile hak sahipleri belirlenen 4 bin 443 kalıcı konuttan 3 bin 267'si sahiplerine teslim edildi.

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, AA muhabirine, ilçenin yaşanan felaketten en fazla etkilenen yerleşim birimlerinden biri olduğunu belirtti.

Afetin ardından yaklaşık 8 bin bağımsız konutun yıkıldığını hatırlatan Mercan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu 1924'ü zemin artı 3 ve 4 katlı, 1333'ü ise köy tipi olmak üzere toplam 3 bin 257 kalıcı afet konutunun inşa edildiğini ve büyük kısmının anahtar tesliminin yapıldığını aktardı.