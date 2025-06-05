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        Kahramanmaraş'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada baba ve kızı hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 09:58 Güncelleme: 05.06.2025 - 09:58
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        Kahramanmaraş'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada baba ve kızı hayatını kaybetti
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Salih Özer idaresindeki 46 AGG 519 plakalı otomobil, Elbistan-Çoğulhan bağlantı yolu, Çatova Mahallesi yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 46 D 7700 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özer ve 11 yaşındaki kızı Nisa Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralı anne Ü. Özer ile kimliği henüz tespit edilemeyen diğer sürücü ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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