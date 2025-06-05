Kahramanmaraş'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada baba ve kızı hayatını kaybetti

Yaralı anne Ü. Özer ile kimliği henüz tespit edilemeyen diğer sürücü ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özer ve 11 yaşındaki kızı Nisa Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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