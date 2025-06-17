Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi

        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan operatör hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 17:40 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan operatör hayatını kaybetti.

        6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, enkaz altında kalan iş makinesi operatörü Ömürcan Akyürek'in (26) kurtarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Akyürek'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Bu arada, binanın yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        Erkek arkadaşının ofisine ateş açtı! Kendini vurmaya çalıştı
        Erkek arkadaşının ofisine ateş açtı! Kendini vurmaya çalıştı
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA

        Benzer Haberler

        İş makinesi operatörü, yıktığı binanın altında kalıp, hayatını kaybetti (2)
        İş makinesi operatörü, yıktığı binanın altında kalıp, hayatını kaybetti (2)
        İş makinesi operatörü, yıktığı binanın altında kaldı
        İş makinesi operatörü, yıktığı binanın altında kaldı
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkılırken iş makinesinin üzerine devril...
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkılırken iş makinesinin üzerine devril...
        Kahramanmaraş yabancı tur acentelerine tanıtıldı
        Kahramanmaraş yabancı tur acentelerine tanıtıldı
        Otomobilin çarptığı yaya öldü, ehliyetsiz sürücü yakalandı
        Otomobilin çarptığı yaya öldü, ehliyetsiz sürücü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta yarın yapılacak LGS sınavı için hazırlıklar tamamlandı
        Kahramanmaraş'ta yarın yapılacak LGS sınavı için hazırlıklar tamamlandı