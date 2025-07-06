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        Kahramanmaraş'taki Kapıçam Bakımevi sokak hayvanlarına hem yuva hem şifa oluyor

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'taki Kapıçam Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde son 6 ayda 2 bin 329 hayvan tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 06.07.2025 - 11:16
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        Kahramanmaraş'taki Kapıçam Bakımevi sokak hayvanlarına hem yuva hem şifa oluyor
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        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'taki Kapıçam Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde son 6 ayda 2 bin 329 hayvan tedavi edildi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kapıçam Sahipsiz Hayvan Bakımevi yüzlerce sokak hayvanına ev sahipliği yapıyor.

        Bakımevi, barınma hizmetinin yanında sokak hayvanlarının tedavi edilmesinde de etkin olarak kullanılıyor.

        Bünyesinde barındırdığı 6 veteriner hekim, 9 veteriner sağlık teknikeri, 12 hayvan bakıcısıyla hizmet veren bakımevinde ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, yatan hasta servisleri ve ileri derece görüntüleme sistemleri bulunuyor.

        Bakımevinde son 6 ayda başta kedi ve köpek olmak üzere 2 bin 329 hayvan tedavi edildi.

        - Tam donanımlı sağlık üssü

        Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Erkan Aksu, AA muhabirine amaçlarının sokak hayvanlarına sağlıklı bir ortam oluşturmak olduğunu söyledi.

        Hayvan refahını ön planda tutan bütüncül bir sistemle çalıştıklarını belirten Aksu, şunları kaydetti:

        "Tesisimiz içerisinde yer alan radyoloji ünitemiz, ileri düzey görüntüleme ihtiyaçlarını karşılamakta. Laboratuvar altyapımız ise hemogram, biyokimya gibi analizlerin yanı sıra, burada yoğun bir şekilde kan ve dışkı örnekleri üzerinden mikroskobik muayeneler yapmaktayız."

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Selehattin Uğur da belediye olarak sokak hayvanları konusunda oldukça titiz davrandıklarını söyledi.

        Bakımevinin her zaman sağlıklı ve temiz olmasına büyük özen gösterdiklerini dile getiren Uğur, merkezde bulunan hayvanların sağlıklı ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

        Uğur, "Sahipsiz Hayvan Bakımevimiz, yalnızca bir bakımevi değil, aynı zamanda tam donanımlı bir sağlık tesisi olarak faaliyet gösteriyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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