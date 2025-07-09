Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini sürdürüyor

Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kentte, hava sıcaklığının hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.​​​​

Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü, nem oranının da arttığı kentte vatandaşlar, serinlemek için park, havuz ve gölge yerleri tercih etti.

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