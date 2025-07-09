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        Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini sürdürüyor

        Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta termometreler 43 dereceyi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:34 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:34
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        Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini sürdürüyor
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        Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta termometreler 43 dereceyi gösterdi.

        Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü, nem oranının da arttığı kentte vatandaşlar, serinlemek için park, havuz ve gölge yerleri tercih etti.

        Vatandaşlar, yüksek kesimlerde baraj kenarlarında da serinlemeye çalıştı.

        Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kentte, hava sıcaklığının hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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