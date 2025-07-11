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        Kore Kızılhaçı gönüllüleri, Kahramanmaraşlı Kore gazisi Kadir Çolak'ı ziyaret etti

        Kore Kızılhaçı gönüllüleri, Kahramanmaraşlı 92 yaşındaki Kore gazisi Kadir Çolak'ı evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:02
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        Kore Kızılhaçı gönüllüleri, Kahramanmaraşlı Kore gazisi Kadir Çolak'ı ziyaret etti
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        Kore Kızılhaçı gönüllüleri, Kahramanmaraşlı 92 yaşındaki Kore gazisi Kadir Çolak’ı evinde ziyaret etti.

        Çolak, misafirlerini Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı, ROTC Toplumsal Katkı Grubu ve Walk Together Derneğinin desteğiyle, depremin ardından yaptırılan yeni evinde ağırladı.

        Kore Kızılhaçı Türkiye Delegasyonu İletişim ve İdari İşler Sorumlusu Duygu Nihan Acar, yaptığı açıklamada, ziyarette duygusal anların yaşandığını söyledi.

        Ziyarette Türk Kızılay gönüllülerinin de kendilerine eşlik ettiğini belirten Acar, şunları kaydetti:

        "Kadir dede, savaş yıllarında Kore halkıyla kurduğu dostlukları, Kore'deki yaşamını ve savaşın zorluklarını genç gönüllülerle paylaştı. Bu samimi sohbet sırasında iki ülke halkları arasındaki tarihi dostluk bir kez daha vurgulandı. Anlattığı anılar, gençler için hem öğretici hem de ilham verici oldu."

        Kore Kızılhaçı gönüllülerinden Hyein Jung da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu, benim için çok derin ve gerçek bir andı. Bu anıyı hep kalbimde taşıyacağım." dedi.

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