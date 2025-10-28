Kahramanmaraş'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş'ta 72 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Cafer Sevinç'in cenazesi toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sevinç için Abdulhamithan Cami'de askeri tören düzenlendi.
Gazinin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda camiye getirildi, helallik alındı.
Sevinç'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Sevinç'in yakınları, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Vali Ünlüer ve beraberindekiler Sevinç'in yakınlarına taziyelerini iletti.
