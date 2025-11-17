Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 16:41 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:41
        Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

        Ahmet P. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Dereköy Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

