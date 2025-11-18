Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaikli alana basın gezisi düzenlendi

        Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, kentte görev yapan basın mensuplarının katılımıyla Germanicia Antik Kenti'nin mozaikli alanında bilgilendirme gezisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 16:53 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:53
        Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan ve kentin önemli kültürel mirasları arasında bulunan alanda gazetecilere, yürütülen çalışmalar ve mozaiklerin tarihsel önemi hakkında bilgi verildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, Kahramanmaraş'ın kültürel mirasının daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Yıldız, "Kültür ve Turizm Bakanlığı gözetiminde koruma, kazı ve restorasyon çalışmaları sürdürülen mozaiklerde mitolojik sahneler, doğa betimlemeler ve günlük yaşamdan figürler yer alıyor." dedi.

