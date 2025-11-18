Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaikli alana basın gezisi düzenlendi

Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, kentte görev yapan basın mensuplarının katılımıyla Germanicia Antik Kenti'nin mozaikli alanında bilgilendirme gezisi gerçekleştirildi.

Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan ve kentin önemli kültürel mirasları arasında bulunan alanda gazetecilere, yürütülen çalışmalar ve mozaiklerin tarihsel önemi hakkında bilgi verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, Kahramanmaraş'ın kültürel mirasının daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yıldız, "Kültür ve Turizm Bakanlığı gözetiminde koruma, kazı ve restorasyon çalışmaları sürdürülen mozaiklerde mitolojik sahneler, doğa betimlemeler ve günlük yaşamdan figürler yer alıyor." dedi.