Kahramanmaraş'ta deprem tatbikatı yapıldı

İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi, 10 araç, 10 ambulans ekibi ve toplam 150 personelin katıldığı tatbikatın başarılı bir şekilde sonuçlandığını söyledi.

Polis ve jandarma ekipleri, yıkılan binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, enkazda dinleme yapan ekipler ise arama kurtarma köpeklerinin de yardımıyla 30 yaralıyı kurtardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından hızla harekete geçen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve UMKE ekipleri enkaz alanlarına ulaştı.

