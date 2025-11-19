Habertürk
Habertürk
        Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta deprem tatbikatı yapıldı

        Kahramanmaraş'ta, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 10 kurumdan 150 personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 13:52 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:52
        Kahramanmaraş'ta deprem tatbikatı yapıldı
        Kahramanmaraş'ta, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 10 kurumdan 150 personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından hızla harekete geçen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve UMKE ekipleri enkaz alanlarına ulaştı.

        Polis ve jandarma ekipleri, yıkılan binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, enkazda dinleme yapan ekipler ise arama kurtarma köpeklerinin de yardımıyla 30 yaralıyı kurtardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Tatbikatta yaralıların ve yakınlarının performansı gerçeğini aratmadı.

        İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi, 10 araç, 10 ambulans ekibi ve toplam 150 personelin katıldığı tatbikatın başarılı bir şekilde sonuçlandığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

