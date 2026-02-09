Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binası açılışında konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İnşallah bu sene bitimine kadar 600 milyon fidanı ve tohumu toprakla buluşturacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 16:30 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binası açılışında konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İnşallah bu sene bitimine kadar 600 milyon fidanı ve tohumu toprakla buluşturacağız." dedi.

        Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Orman Genel Müdürlüğü personelinin "Yeşil vatan" için gecesini gündüzüne katarak çalıştığını dile getirdi.

        Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Orman deyince maalesef son yıllarda orman yangınları üzerinden bir tarifleme var. Ama olay öyle değil. Çünkü bu 11 Kasım'da bunun en güzel örneğini verdi bu ülke. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde dünya rekoru kırdı ve o gün Sayın Cumhurbaşkanımız 'Siz orman teşkilatı olarak, Bakanlığın en önemli birimlerinden birisi olarak yıllık 500 milyonun üzerinde fidanı ve tohumu toprakla buluşturuyorsunuz. Size bu sene 600 milyon hedefini veriyorum.' dedi. İnşallah bu sene bitimine kadar 600 milyon fidanı ve tohumu toprakla buluşturacağız. Yaz aylarının gelmesi itibarıyla çok daha fazla dikkatli olacağız ki o emek zayi olmasın. 15 senede, 20 senede, 50 senede, 100 senede yetişmiş ağaçlar heder olmasın. Hep beraber vatandaşlarımızla gönül gönüle omuz omuza yeşil vatanımızı hem ihya edeceğiz hem de koruyacağız inşallah."

        Konuşmaların ve okunan duanın ardından hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta TARDİP Projesi'nin tanıtım...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta TARDİP Projesi'nin tanıtım...
        Bakan Yumaklı: "23 yılda 352 içme suyu tesisini tamamladık"
        Bakan Yumaklı: "23 yılda 352 içme suyu tesisini tamamladık"
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        Evlerini devrettikleri oğulları kazada ölünce gelin evi sattı, yaşlı çift o...
        Evlerini devrettikleri oğulları kazada ölünce gelin evi sattı, yaşlı çift o...
        O anlar kamerada: Şefin Heimlich müdahalesi bebeği hayata bağladı
        O anlar kamerada: Şefin Heimlich müdahalesi bebeği hayata bağladı
        Kahramanmaraş'ta 715 sporcunun katılımıyla oryantiring yarışması düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta 715 sporcunun katılımıyla oryantiring yarışması düzenlendi