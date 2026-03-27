Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, kasten adam öldürme suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan A.C. ile uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan A.K. yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.