Lösemiyi yenen Kerem'in bisiklet hayali gerçek oldu



Ömer KOÇ/ELBİSTAN(Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 7 yıl önce yakalandığı lösemiyi yenen 11 yaşındaki Kerem Çevik´in bisiklet hayalini Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz gerçekleştirdi. Bisikletine kavuşan Kerem, büyük sevinç yaşadı.

Elbistan'ın kırsal İğde Mahallesi'nde yaşayan Çevik ailesinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Kerem, 4 yaşındayken lösemiye yakalandı. Bu dönemden sonra yaşamının büyük bölümü tedavi için hastanede geçen Kerem Çevik, 7 yıl sonra ilik nakliyle hastalığı yendi. Hastalığı nedeniyle yaşıtları gibi sokaklarda koşup oynayamayan Kerem, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'den bisiklet istedi. Bisiklet kullanmayı çok istediğini belirten Çevik, "Bu sürede oyun oynayamadım, hep hastanelerdeydim. Artık bu hastalığı yendim. İstediğim gibi oynayabiliyorum, gezebiliyorum ama en çok da bisiklet sürmek istiyorum. Siz değerli başkanımızdan bisiklet rica ediyorum. Sizi çok seviyorum" dedi.

VİDEODAN BİR GÜN SONRA BİSİKLETİNE KAVUŞTU

Başkan Mehmet Gürbüz ise Kerem'e sosyal medyadan "Canım yavrum, seni bize bağışlayana hamdolsun. Bisikletin yarın geliyor" diyerek müjde verdi. Gürbüz, bir gün sonra da Kerem'in evine bisiklet gönderdi. Büyük sevinç yaşayan Kerem Çevik Başkan Gürbüz'e teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Elbistan Ömer KOÇ

2021-06-02 16:27:41



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