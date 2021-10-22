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Şair ve yazarların anısı balmumu heykellerle yaşatılıyor Kahramanmaraş'ta, 'Yedi Güzel Adam' olarak bilinen ve Türk Edebiyatı’na yön veren Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören’in balmumu heykelleri Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinde sergileniyor

İHA

Şair ve yazarların anısı balmumu heykellerle yaşatılıyor Kahramanmaraş'ta, 'Yedi Güzel Adam' olarak bilinen ve Türk Edebiyatı’na yön veren Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören’in balmumu heykelleri Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinde sergileniyor

Şairler, yazarlar ve edebiyatçıların kenti olarak adlandırılan Kahramanmaraş’ta Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, ünlü şair ve yazarların balmumu heykelleriyle yoğun ilgi görüyor.
Şiirin aşkla yoğrulduğu söz ustası yazarlar ve şairler diyarı Kahramanmaraş'ta ikincisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri devam ediyor. Şiir ve Edebiyat Günleri, Kitap ve Kültür Fuarı gibi uluslararası etkinliklerin yapılmasına neden olan, Kahramanmaraş’ı edebiyatın başkenti konumuna getiren Necip Fazıl Kısakürek başta olmak üzere ‘Yedi güzel Adam’ olarak nitelendirilen şair ve yazarların anıları Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinde yaşatılıyor.
Türk Edebiyatı’na yön veren Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören’in eğitim gördüğü 169 yıllık tarihi Maraş Lisesi Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde yer alıyor. 1850'li yıllarda inşa edilen tarihi Maraş Lisesi, yaklaşık 80 yıl farklı eğitim kurumlarına ev sahipliği yaptı.
Türk edebiyatına bir dönem yön veren, 7 şair ve yazarın eğitim gördüğü ve ‘Kara Lise’ olarak adlandırılan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde, edebiyat tarihinin önde gelen yazar ve şairlerinin hayatları ve eserleri kiokslar, projeksiyonlar seslendirme teknolojileri ile anlatılıyor. Müze içinde oluşturulan odalarda edebiyat dünyasının önemli isimlerinin bal mumu heykelleri de ilgi çekiyor. Gerçeği aratmayan balmumu heykellerinin yanı sıra şair ve yazarların kullandığı malzemeler ve insanlığın hizmetine sunduğu eserler yer alıyor.
Yedi Güzel Adam Edebiyat Müze sorumlusu Tarihçi Yazar Mehmet Işık, “Amerikan misyonerlerinin gelip ilk okul açtıkları yer burası. Sonraki süreçte uzun zaman Amerikan Koleji sonrasında Kurtuluş Savaşında ise okul olarak kullanılmaya devam edildi. Son zamanlarda Cumhurbaşkanımız özellikle Yedi Güzel Adam ve Necip Fazıl Kısakürek, Aşık Mahzuni Şerif gibi Türk edebiyatının en mümtaz kişiliklerinin kalbi Kahramanmaraş’ta atar. Burada şairlere ve yazarlara, ozanlara ait bir mekan oluşturulsun tavsiyesi üzerine. Burayı 2019 yılında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yeniden restore ederek hizmete açtı” dedi.
Kahramanmaraş’ın yazarlar, şairler ve ozanlar kenti olduğunu ifade eden Mehmet Işık, “Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören gibi kibar insanların eserleri burada sergilenmekte. Yine ekran görüntüleriyle insanlara şiirler ve dinletiler yapılmakta. Yedi Güzel Adam’ın balmumundan yapılmış heykelleri ise ilgi görmekte insanlar buralara gelip fotoğraflar çekilmekte. Onların hayatını çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bugün 176 yazar ve 450 ozanın olduğu bir şehirdir Kahramanmaraş” dedi.
1950'li yıllarda bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından oluşan "Yedi Güzel Adam"ın yolunun kesiştiği tarihi mekan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince restore edilerek 6 Mart 2019'da müze olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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