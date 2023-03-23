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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ilk sahur

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ramazan ayının ilk sahuru, çadırlarda ve konteyner kentlerde yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ilk sahur
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AA

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta depremzedeler ramazan ayının ilk sahurunu çadırlarda ve konteyner kentlerde yaptı.

Kahramanmaraş Atatürk Parkı'nda kurulan 804 çadırda kalan depremzedelere sahurluk ve çorba ikram edildi.

AA'nın haberine göre; Hatay'da gemi, çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedeler ramazanın ilk sahuruna kalktı.

Antakya ilçesinde yaklaşık 1500 kişinin barındığı Katar Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde sahura kalkan vatandaşlar, ramazana ulaşmanın mutluluğu ile evlerini ve yakınlarını kaybetmenin hüznünü birlikte yaşadı.

Aşevinde dağıtılan çorba, peynir, zeytin ve balı yiyen depremzedeler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

Adıyaman'da, Sincan Belediyesi Adıyaman Aşevi'ne gelen depremzede vatandaşlar ilk sahurunu yaptı.

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ve geçen hafta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar ilk sahurunu yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentteki 14 mahallede vatandaşlar için sahur kumanyası dağıttı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından da deprem nedeniyle evlerine giremedikleri için farklı mekanlarda sahur yapan vatandaşlara gıda desteği yapıldı.

Malatya, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'te de vatandaşlar çadır ve konteyner kentlerde ramazan ayının ilk sahurunu yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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