Aşevinde dağıtılan çorba, peynir, zeytin ve balı yiyen depremzedeler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

Antakya ilçesinde yaklaşık 1500 kişinin barındığı Katar Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde sahura kalkan vatandaşlar, ramazana ulaşmanın mutluluğu ile evlerini ve yakınlarını kaybetmenin hüznünü birlikte yaşadı.

AA'nın haberine göre; Hatay'da gemi, çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedeler ramazanın ilk sahuruna kalktı.

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta depremzedeler ramazan ayının ilk sahurunu çadırlarda ve konteyner kentlerde yaptı.

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ve geçen hafta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar ilk sahurunu yaptı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından da deprem nedeniyle evlerine giremedikleri için farklı mekanlarda sahur yapan vatandaşlara gıda desteği yapıldı.

Malatya, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'te de vatandaşlar çadır ve konteyner kentlerde ramazan ayının ilk sahurunu yaptı.